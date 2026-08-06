En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 6 de agosto de 2026 cerró a 3629.42 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del0,97% en contraste con el precio de apertura.

En el mercado del Euro, la cotización subió 3.37% en la última semana, pero acumula una variación anual de -18.86%, lo que sugiere debilidad de fondo pese al repunte reciente.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista: 7 alzas y 3 caídas; comenzó con vaivenes, tomó impulso a mitad de periodo y cerró con tres subidas seguidas, sin días estables.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la divisa europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 362941.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 725883.98 y 500 euros 1814709.95.