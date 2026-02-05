La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.4274 este jueves, 5 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.5%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 1.18%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -14.64%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 11.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.82%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.