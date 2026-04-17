La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 17 de abril en Estados Unidos es de 59.76 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.44% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.00%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el mercado cambiario. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.36%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo. Ventas de autos verdes arrancan con fuerza: crecen 21% anual y alcanzan 6.5% del mercado mexicano en el 1T de 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La Corte Suprema falló por unanimidad a favor del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE: ahora podrán pagar menos en indemnizaciones Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.