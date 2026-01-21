En la apertura de mercados de este miércoles, 21 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 62.84 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.14%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.12%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.27% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 3.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.81%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

El análisis de esta tendencia indica que factores económicos y políticos podrían estar influyendo favorablemente en la percepción del Peso dominicano, lo que podría llevar a un mayor interés en inversiones en el país.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos