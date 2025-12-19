La cotización del peso dominicano cerró a USD 62.45 este viernes, 19 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.08%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.55% en su valor. Esta evolución refleja fluctuaciones en el mercado que pueden influir en la economía local.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.