Al cierre de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.75. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.08%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano se mantuvo estable, con un cambio del 0.0%. Sin embargo, en el último año, la variación en la cotización ha sido del 7.08%, reflejando un crecimiento moderado en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 1.51%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 10.82%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un cambio repentino podría revertir los avances recientes. La estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.