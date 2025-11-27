El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 62.45 este jueves, 27 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.65% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una leve disminución del -0.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.78% en su valor.

Fuente: narrativas-us

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.51%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.