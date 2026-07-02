El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.67 este jueves, 2 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.21% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano avanzó 1.02%, pero en el último año registró una variación de -4.76%, indicando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 19.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que esta cifra es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.29%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Al observar el dato de -1, se puede concluir que la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas, lo que indica una mayor estabilidad económica.

Este comportamiento sugiere que, si la tendencia continúa, podríamos ver un entorno favorable para los negocios y las inversiones en el país. Un aumento sostenido en la cotización del Peso dominicano podría atraer más capital extranjero y mejorar la confianza en la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.