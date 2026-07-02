En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7494 este jueves, 2 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.52%.

La libra esterlina cayó -105.62% en la última semana, pero en el último año subió 137.99%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia alcista.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.10%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, registrando un aumento continuo en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda ha recuperado confianza entre los inversores, impulsada por factores económicos favorables.

En comparación con los días anteriores, la estabilidad y mejora en la cotización refleja una recuperación en el mercado. A medida que la tendencia se mantiene, es probable que se genere un ambiente positivo para futuras transacciones y decisiones económicas.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.