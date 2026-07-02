En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 2 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3842.2 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,93%.

En la última semana, la cotización del Euro subió 2.24%, pero en el último año cayó 16.81%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro mostró movimientos alternados; avances y retrocesos se compensaron, dejando un balance casi plano con un repunte a mitad de periodo y cierre mixto.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que el valor por unidad es de 3842.2 pesos colombianos, deberán pagar 384220 pesos colombianos; 200 euros costarán 768440 pesos colombianos y 500 euros costarán 1921100 pesos colombianos.