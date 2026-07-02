Este jueves, 2 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 645.146 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,04%.

La cotización del Real muestra una tendencia a la baja: en la última semana retrocedió un 3.16% y en el último año cayó un 10.67%.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró una ligera tendencia bajista: hubo cinco caídas, cuatro avances y un día estable; tras una recuperación a mitad de periodo, cerró con dos retrocesos consecutivos.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 13.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable que la volatilidad anual del 15.33%.

La cotización del Real hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría atraer mayor confianza en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 645.145975312434 pesos colombianos, deberán pagar 64514.5975312434 pesos colombianos; además, comprar 200 y 500 reales costaría 129029.1950624868 y 322572.987656217 pesos colombianos, respectivamente.