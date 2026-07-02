El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8747 este jueves, 2 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.17% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro cayó -0.62%, pero en el último año acumula un aumento de 2.53%, señalando una tendencia anual alcista pese al retroceso reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.31%, muestra un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.83%.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un incremento en su valor, mostrando una recuperación frente a otras divisas.

En los días anteriores, la tendencia también era favorable, aunque con fluctuaciones menores. La estabilidad en el crecimiento del Euro sugiere una confianza creciente en la economía de la zona euro.

Esta tendencia positiva podría estar impulsada por factores como el aumento de la actividad económica y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.