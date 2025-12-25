En la apertura de mercados de este jueves, 25 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,726 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.79%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.45%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Las Águilas suben casi 6% en la BMV tras anunciar entrada de General Atlantic como accionista

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro.

Las Águilas suben casi 6% en la BMV tras anunciar entrada de General Atlantic como accionista

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Abre el programa de viviendas para jóvenes de 20 a 35 años: así de fácil puedes cumplir el sueño de la casa propia en México

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.