En la apertura de mercados de este jueves, 20 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,709.04 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.2%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.14%.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.