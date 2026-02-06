Al cierre de mercados de este viernes, 6 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3656.75. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.79%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 12.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.21%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de un entorno económico favorable. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.