El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3639.54 este viernes, 10 de abril de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.16% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.70%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.07%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.38%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso colombiano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.