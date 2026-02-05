El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3689.47 este jueves, 5 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.23% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -10.53%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.25%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.