En la sesión de apertura de este viernes, 4 de septiembre de 2026,del Peso mexicano cotiza a 16.89 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.18% en relación con el día anterior.

En el mercado del Peso mexicano, la cotización registró una leve caída semanal de -0.85% y un descenso más marcado en el último año de -8.20%, reflejando una tendencia bajista.

¿Tienes una Pyme o un proyecto universitario? Santander dará 1.6 MDP para acelerar la adopción tecnológica

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, el Peso mexicano mostró una volatilidad de 3.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.30%.

La cotización del peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor respecto al dólar. Este crecimiento se manifiesta en un aumento continuo, lo que refleja una mayor estabilidad económica y confianza en el mercado.

El comportamiento reciente sugiere que los inversores tienen una perspectiva optimista sobre la economía mexicana. Esto podría ser un indicativo de que se están generando condiciones propicias para un mejor desempeño del peso en el futuro cercano.

¿Tienes una Pyme o un proyecto universitario? Santander dará 1.6 MDP para acelerar la adopción tecnológica

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Giro optimista: JP Morgan y Banxico aceleran sus proyecciones para el cierre de 2026

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.