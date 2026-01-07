La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 7 de enero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.09% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.11%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.40%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

México, Sheinbaum y el T‑MEC bajo presión tras el golpe de Trump en Venezuela, alerta Fitch

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.03%, es menor que la volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera. Sin embargo, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en esta tendencia a corto plazo.

México, Sheinbaum y el T‑MEC bajo presión tras el golpe de Trump en Venezuela, alerta Fitch

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

La venta de autos nuevos en México registra su mejor año desde 2017

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA