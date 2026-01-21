En la sesión de apertura de este miércoles, 21 de enero de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.07% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.47%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.93%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Conocé la cotización de este miércoles, 21 de enero de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.69%, es menor que la volatilidad anual del 6.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento se refleja en un dato de -1 que es positivo, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía británica podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fortalecer aún más la Libra en el futuro.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

