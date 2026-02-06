Al cierre de mercados de este viernes, 6 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7344. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.65%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.52%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.75%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 7.75%, es mayor que la volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda. Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.