La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.738 este jueves, 5 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.76%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.03%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.42%. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 6.23%, es menor que la volatilidad anual de 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor durante los últimos dos días consecutivos. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano. Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.