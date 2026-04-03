En la apertura de mercados de este viernes, 3 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.36%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.22%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 7.32%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.25%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en la percepción del Euro en el mercado. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Abren los Bancos en Semana Santa: estas son las únicas sucursales donde se podrán hacer trámites el Jueves y Viernes Santo