El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.5533 este miércoles, 1 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.37% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso mexicano retrocedió 0.33% y en el último año acumula una caída de 7.06%, señalando una evolución bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que fue del 5.16%, es menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento significativo en su valor. Esta mejora se ha registrado en los últimos dos días, sugiriendo un posible fortalecimiento de la moneda frente al dólar.

El aumento sostenido en la cotización podría reflejar una mayor confianza en la economía mexicana, atrayendo inversiones y mejorando la balanza comercial. Si esta tendencia continúa, podría ser un indicativo de una estabilidad económica futura.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

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