En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3367.47 este miércoles, 1 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -2.2% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso colombiano cayó -2.27% y en el último año acumula un descenso de -12.65%, evidenciando una tendencia de depreciación reciente y sostenida.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 13.67%, superior al 13.28% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es superior a 0, lo que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia se ha mantenido durante varios días consecutivos, reflejando un desempeño favorable para la moneda.

El fortalecimiento del Peso colombiano puede ser atribuido a diversas razones, incluyendo la recuperación económica y la estabilidad política en la región. Sin embargo, es importante monitorear esta situación, ya que las fluctuaciones pueden afectar su desempeño en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.