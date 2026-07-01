La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7529 este miércoles, 1 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.15%.

La Libra esterlina retrocedió -0.67% en la última semana, pero en el último año acumula un avance de 1.98%, señalando una tendencia anual positiva pese al ajuste reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 2.25%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En comparación con los tres días anteriores, su valor ha aumentado, indicando un signo favorable para la moneda británica.

A pesar de este crecimiento, es importante estar atentos a los posibles factores que podrían influir en su estabilidad a corto plazo. La tendencia positiva puede ser un indicativo de confianza en la economía, pero la vigilancia del mercado es clave.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.