En la sesión de apertura de este viernes, 21 de noviembre de 2025, del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.1% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.32% en su cotización.

Se acaba el tiempo: el Banxico anunció cuántos días le quedan a las personas que reciban estos billetes

Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 2.27%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha subido en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que indicaría una debilidad en la cotización del Euro. En general, la tendencia actual refleja un optimismo en la economía europea.

Se acaba el tiempo: el Banxico anunció cuántos días le quedan a las personas que reciban estos billetes

Fuente: narrativas-us

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

El SAT se queda con tu aguinaldo | lo confirmó la LFT y afecta a todos estos trabajadores

Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar euro en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)