El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8457 este viernes, 6 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.19% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.38%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.30%, es menor que la volatilidad anual del 7.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables en la zona euro. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría estar impulsada por un aumento en la confianza del mercado y mejores indicadores económicos. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.