Al cierre de mercados de este viernes, 27 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8456. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.09%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.25%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.01%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía de la Eurozona, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad económica en el futuro. Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.