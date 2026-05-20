El tipo de cambio EUR/GBP retrocedió -0.57% en la última semana, pero acumula un avance de 0.48% en el último año, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual levemente alcista.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8657 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,07%.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia a la baja, continuando la racha que se observó en los últimos días. Este cambio ha sido consistente y refleja un retroceso en su valor respecto a las jornadas anteriores.

El mercado parece estar reaccionando a diversos factores económicos, lo que sugiere que la situación podría no estabilizarse en el corto plazo. La tendencia actual podría generar preocupación entre los inversores, quienes probablemente estén evaluando sus estrategias para adaptarse a esta fluctuación.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 5.08%, lo que es superior al 3.70% de su volatilidad anual, indicando un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.