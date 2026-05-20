En la sesión de apertura de este miércoles, 20 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8903 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,44% en relación con el día anterior.

La cotización entre el euro y el yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.84% y en el último año acumula -6.18%, señal de una depreciación sostenida del euro frente al yuan.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, destacando un aumento en su valor. Esta subida sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía china.

Sin embargo, a pesar de esta mejora, es crucial monitorear el comportamiento del mercado en los próximos días, ya que una tendencia inestable podría afectar la sostenibilidad de esta alza. La dinámica económica y las políticas monetarias serán determinantes para el futuro del yuan.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.19%, es menor que la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.