Al cierre de mercados de este lunes, 22 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8503. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.29%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.20%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -10.81%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se habría reflejado si el dato hubiera sido igual a cero.

En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.