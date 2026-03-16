El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.869 este lunes, 16 de marzo de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.66% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.95%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.91%, reflejando una ligera apreciación reciente pero una tendencia a la baja en el largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.40%, es mayor que la volatilidad anual del 7.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.