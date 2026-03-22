Al momento de viajar hacia o desde Estados Unidos, ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes deben contar con un documento fundamental en vigencia: su pasaporte. Al ser una identificación con validez internacional, las autoridades y las diferentes aerolíneas la exigen en los controles para poder habilitar traslados al exterior y, cuando se encuentra vencido, no puede utilizarse. En el Código de EE. UU. § 1185 - Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece claramente que Sin embargo, por derecho constitucional, no es posible negar la entrada de un estadounidense al país, aunque iniciar el proceso para que se admita el ingreso sin pasaporte no sólo sería extenso, sino que igualmente bloquearía la posibilidad de viajar en el momento en el que se desea y se estaría sujeto a un procedimiento protocolar mucho más extenso. Las diferentes aerolíneas sí tienen facultad de prohibir el abordaje cuando no se presenta este documento en vigencia, por lo que mantenerlo válido será esencial para ingresar o salir del país. En general, se debe considerar que el pasaporte americano de adulto tiene una validez de 10 años, por lo que aquellos tramitados antes de marzo de 2016 ya no son válidos para viajar. En el caso de los menores de 16, su durabilidad máxima es de 5 años y no puede renovarse, sino que debe gestionarse desde cero. Estados Unidos permite mantener actualizado el pasaporte de tres formas Es importante considerar que pasaportes emitidos hace más de 15 años; ejemplares dañados, rotos o perdidos; documentos con otro nombre y pasaportes de niños no podrán renovarse, sino que deberán actualizarse presentando el documento DS-11 en persona. En el caso de extranjeros que deseen visitar Estados Unidos, uno de los requisitos exigidos por el Departamento de Estado para poder habilitar, por ejemplo, la visa de turismo es contar con un pasaporte válido al momento de realizar el trámite. “Tu pasaporte debe ser válido al menos seis meses después de tu periodo de estancia en Estados Unidos”, afirman las autoridades. Este requisito de vigencia futura puede eximirse si el ciudadano pertenece a un país que figure en el acuerdo de los 6 meses, pero igualmente el documento debe ser válido al viajar. Otras formas de viaje como el Visa Waiver Program o el cruce de frontera con la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) también requieren de la presentación de un pasaporte válido para poder gestionar los permisos correspondientes.