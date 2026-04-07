Una nueva disposición estatal en Kansas genera impacto a nivel nacional y pone en juego las licencias de conducir de múltiples ciudadanos. De acuerdo con las normativas aplicadas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), las autoridades ya suspendieron y continuarán anulando estas credenciales en los casos que no cumplan con el criterio legal fijado por el estado. La medida afecta de forma directa a personas transgénero que habían modificado el marcador de sexo en su licencia de conducir. Con la entrada en vigor de la Ley SB 244 de Kansas, esas credenciales pueden perder validez inmediata y quedar anuladas para futuros trámites, renovaciones o controles oficiales. Las autoridades estatales de Kansas puso en marcha, hace varios meses, una legislación que prohíbe a las personas transgénero a modificar su sexo en la licencia de conducir. La misma disposición impacta, a su vez, en los certificados de nacimiento de las personas que habían modificado este dato en el documento. Bajo la ley SB 244, el estado de Kansas exige que el dato del género vuelva a ajustarse al sexo biológico registrado al momento del nacimiento, lo que deja sin efecto las modificaciones previas realizadas por personas transgénero. De esta forma, el Departamento de Vehículos de Motorizados (DMV) de la jurisdicción ya anuló las las licencias de conducir de miles de conductores, quienes fueron notificados mediante comunicados individuales y oficiales. Según el Departamento de Vehículos de Kansas, estos son los requisitos básicos para obtener una licencia de conducir en Kansas: El DMV de Kansas compartió un comunicado con una serie de puntos que deben cumplir todos los conductores afectados por esta medida.