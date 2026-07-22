En el mundo de las soluciones caseras, mezclar bicarbonato de sodio con romero es una de las alternativas más económicas y prácticas para incorporar en la rutina.

Su principal función es la de neutralizar olores, complementar tareas de limpieza y aportar una fragancia natural a diferentes ambientes.

Mezclar bicarbonato de sodio y romero: por qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber olores y contribuir a remover superficies difíciles, siendo uno de los más elegidos dentro de las rutinas de limpieza caseras.

El romero, por su parte, destaca por tener un aroma intenso y fresco, que al combinarse con bicarbonato permite crear una mezcla para perfumar espacios de manera natural.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para las rutinas de limpieza y desodorización.

Para qué se usa la mezcla de bicarbonato de sodio con romero

Uno de los principales usos de esta combinación es desodorizar diferentes ambientes y colocarse en pequeños recipientes en

Cocinas

Baños

Armarios

Zapateros

Lavaderos

Espacios donde suelen acumularse olores

Mientras que el bicarbonato ayuda a absorber malos olores en el ambiente, el romero brinda sensación de frescura por su aroma natural.

Cómo preparar esta mezcla

Colocar ramitas de romero secas o frescas en un recipiente

Añadir algunas cucharadas de bicarbonato de sodio

Mezclar a gusto ambos ingredientes

El consejo siempre es utilizar guantes, mantener la mezcla lejos del rostro y no juntarla con otros productos químicos.