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En el mundo de las soluciones caseras, mezclar bicarbonato de sodio con romero es una de las alternativas más económicas y prácticas para incorporar en la rutina.
Su principal función es la de neutralizar olores, complementar tareas de limpieza y aportar una fragancia natural a diferentes ambientes.
Mezclar bicarbonato de sodio y romero: por qué lo recomiendan
El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber olores y contribuir a remover superficies difíciles, siendo uno de los más elegidos dentro de las rutinas de limpieza caseras.
El romero, por su parte, destaca por tener un aroma intenso y fresco, que al combinarse con bicarbonato permite crear una mezcla para perfumar espacios de manera natural.
Para qué se usa la mezcla de bicarbonato de sodio con romero
Uno de los principales usos de esta combinación es desodorizar diferentes ambientes y colocarse en pequeños recipientes en
- Cocinas
- Baños
- Armarios
- Zapateros
- Lavaderos
- Espacios donde suelen acumularse olores
Mientras que el bicarbonato ayuda a absorber malos olores en el ambiente, el romero brinda sensación de frescura por su aroma natural.
Cómo preparar esta mezcla
- Colocar ramitas de romero secas o frescas en un recipiente
- Añadir algunas cucharadas de bicarbonato de sodio
- Mezclar a gusto ambos ingredientes