Confirmado | Los aeropuertos de Atlanta, Dubai y Frankfurt bloquearán el ingreso y la salida al territorio a los extranjeros que posterguen la renovación del pasaporte. (Representación creada con IA)

Viajar al extranjero con el pasaporte vencido o con una vigencia inferior a la exigida por el país de destino puede impedir el embarque o provocar el rechazo del ingreso. No se trata de una medida nueva, sino de requisitos migratorios que desde hace años aplican distintos países y que las aerolíneas verifican antes de cada vuelo.

Quienes planean viajar a Atlanta (Estados Unidos), Dubái (Emiratos Árabes Unidos) o Frankfurt (Alemania) deben revisar con anticipación la fecha de vencimiento de su documento. Cada destino establece condiciones específicas y, en muchos casos, el inconveniente aparece antes de llegar al control migratorio, ya que la aerolínea puede negar el embarque si la documentación no cumple con las reglas vigentes.

Qué ocurre si viajas con el pasaporte vencido o sin la vigencia requerida

En los vuelos internacionales, las compañías aéreas tienen la obligación de comprobar que los pasajeros cuentan con la documentación necesaria para ingresar al país de destino. Si el pasaporte está vencido o no reúne el período mínimo de vigencia exigido, el pasajero puede no ser autorizado a abordar.

Además del rechazo en el check-in, las autoridades migratorias del país de destino pueden denegar el ingreso si el documento no cumple con los requisitos establecidos.

Estados Unidos (Atlanta): qué exigen las autoridades

Las normas que se aplican en Atlanta son las mismas que rigen en todos los puertos de entrada de Estados Unidos. La legislación federal exige que los viajeros internacionales presenten la documentación migratoria correspondiente y, en la práctica, la primera revisión la realiza la aerolínea durante el check-in.

Para la mayoría de los viajeros extranjeros, no alcanza con que el pasaporte no esté vencido. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) explica que numerosos países deben presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses posteriores al período previsto de permanencia en territorio estadounidense.

Los ciudadanos de algunos países integran el llamado “Club de los Seis Meses”, un acuerdo que los exime de ese requisito adicional. Argentina no forma parte actualmente de ese grupo, por lo que los viajeros argentinos deben considerar esa exigencia al planificar su viaje.

Además, los argentinos continúan necesitando una visa B1/B2 para viajar por turismo o negocios a Estados Unidos. Aunque el país inició el proceso para incorporarse al Visa Waiver Program, ese trámite aún no se encuentra vigente, por lo que las condiciones migratorias habituales siguen aplicándose.

También existen situaciones particulares previstas por la normativa estadounidense. Por ejemplo, los residentes permanentes legales (Green Card) pueden ingresar utilizando su tarjeta de residencia en determinados casos. Asimismo, una visa estadounidense vigente puede seguir utilizándose aunque figure en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente además un nuevo pasaporte válido.

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Dubái: el pasaporte debe tener al menos seis meses de vigencia

Para ingresar a Emiratos Árabes Unidos, incluido el aeropuerto internacional de Dubái, el pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha prevista de ingreso.

Si el documento no cumple con ese requisito, es habitual que la aerolínea niegue el embarque antes de la salida del vuelo. Además, sin un pasaporte válido no puede obtenerse la autorización de ingreso correspondiente cuando aplique la modalidad de visa a la llegada.

Las autoridades emiratíes también establecen que no se aceptan pasaportes manuscritos ni documentos de viaje de emergencia para ingresar al país.

Frankfurt y el Espacio Schengen: cuáles son los requisitos

Al ingresar por Frankfurt, las reglas corresponden a todo el Espacio Schengen.

En términos generales, el pasaporte debe:

Mantener una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los diez años anteriores.

Dependiendo del caso, las autoridades también pueden solicitar un pasaje de regreso, comprobantes de alojamiento, medios económicos suficientes y un seguro médico con la cobertura exigida por la normativa europea.

Desde la puesta en marcha del Sistema de Entradas y Salidas (EES) en gran parte de Europa, los controles migratorios comenzaron a digitalizarse, aunque este cambio no modificó las reglas sobre la vigencia mínima del pasaporte para ingresar al Espacio Schengen.

Qué conviene hacer antes de comprar un pasaje internacional

Antes de confirmar un viaje al exterior, las autoridades recomiendan verificar la fecha de vencimiento del pasaporte y consultar los requisitos específicos del país de destino.

Renovar el documento con suficiente anticipación ayuda a evitar inconvenientes en el aeropuerto, ya que cada país establece condiciones de ingreso diferentes y las aerolíneas revisan que toda la documentación cumpla con los requisitos antes de autorizar el embarque.