Quienes planeen viajar a Estados Unidos, México o Canadá deben asegurarse de que su pasaporte cumpla con los requisitos de vigencia.

Viajar a Estados Unidos, México o Canadá con un pasaporte vencido o próximo a expirar puede convertirse en un problema que arruine por completo el itinerario. Aunque no existe una medida conjunta entre los tres países, las autoridades migratorias y las aerolíneas aplican reglas que pueden impedir el embarque o el ingreso cuando el documento de viaje no cumple con los requisitos de vigencia.

Por eso, quienes tengan previsto viajar por América del Norte deben revisar con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte y, si corresponde, iniciar el trámite de renovación antes de comprar los pasajes o presentarse en el aeropuerto.

Todos deben renovar su pasaporte vencido o próximo a vencer

El pasaporte es el principal documento de identificación internacional y debe mantenerse vigente durante todo el viaje. Si el documento está vencido o no cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino, la aerolínea puede negar el embarque antes de la salida. En otros casos, las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso al llegar al país.

Por ese motivo, renovar el pasaporte antes de su vencimiento es uno de los trámites más importantes para cualquier viajero internacional.

Quienes planeen viajar a Estados Unidos, México o Canadá deben asegurarse de que su pasaporte cumpla con los requisitos de vigencia. chatgpt

Estados Unidos, México y Canadá bloquearán la entrada y salida de los que posterguen este trámite

No existe un acuerdo conjunto entre los tres países para bloquear automáticamente a quienes no renueven su pasaporte.

Sin embargo, en la práctica, ningún viajero podrá ingresar o salir internacionalmente si no cumple con los requisitos de vigencia del pasaporte exigidos por el país de destino y por la aerolínea. En esos casos, el embarque puede ser rechazado o el ingreso denegado hasta que el documento sea renovado.