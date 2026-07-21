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Para viajar a Estados Unidos como turista, el pasaporte y la visa americana son dos documentos de vital importancia, ya que son de presentación obligatoria para tener habilitado el ingreso de parte de las autoridades migratorias.
Sin embargo, los ciudadanos de México que puedan obtener y completar el Formulario DSP-150 podrán tramitar un documento opcional que les permitirá ingresar a determinados sectores de Texas, Nuevo México, Arizona y California sin presentar una visa tradicional.
Formulario DSP-150: cómo funciona y en qué situaciones se necesitará identificación internacional
La conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) puede usarte para ingresar al país vía marítima o terrestre por hasta 30 días, sin presentar un pasaporte ni visa vigente.
No obstante, el alcance de este permiso está limitado por lo que se conoce como “zona fronteriza”, cuando se usa como documento independiente, y en estas situaciones solo habilita visitas cortas.
Para visitas más largas, se debe presentar junto con el pasaporte, y en este último caso se puede ingresar por cualquier vía.
Según indica el Departamento de Estado: “Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito”.
Requisitos para acceder al Formulario DSP-150
Para poder acceder a la gestión de este documento, se deben cumplir con estas tres condiciones:
- Ser ciudadano mexicano y residir en México
- Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2
- Demostrar vínculos sólidos en México que sean considerados motivos fuertes para regresar
La BCC es válida durante 10 años después de su fecha de emisión.
Zona fronteriza: cómo se define para quienes presenten el documento de manera independiente
Quienes utilicen este documento en lugar de una visa o un pasaporte podrán ingresar a Estados Unidos con fines de turismo, negocios no remunerados o visitas familiares podrán acceder a:
- California: menos de 40 km de la frontera
- Arizona: menos de 120 km de la frontera
- Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
- Texas: menos de 40 km de la frontera