Estados Unidos endureció las sanciones contra una de las conductas más peligrosas al volante. En Alaska, enviar mensajes de texto mientras se conduce puede derivar en multas de hasta USD 10.000 y penas de prisión de hasta un año cuando la infracción provoca lesiones graves o muertes.
Multas de 10.000 dólares y penas de prisión para estos conductores
Las autoridades de tránsito de Alaska aseguraron que está prohibido escribir, leer o enviar mensajes de texto mientras el vehículo está en movimiento. La infracción se vuelve incluso mucho más grave si el uso del celular contribuye a un accidente con víctimas. En esos casos, la sanción deja de ser administrativa y pasa al ámbito penal.
El uso de sistemas manos libres y comandos de voz es la alternativa recomendada. Cualquier interacción manual con el teléfono mientras se conduce puede ser considerada evidencia en una investigación posterior.
Qué otras sanciones pueden sufrir estos conductores
Cuando la conducta genera daños, las autoridades pueden aplicar:
- Multas que alcanzan los USD 10.000
- Hasta 12 meses de prisión
- Antecedentes penales
- Suspensión o revocación de la licencia de conducir
- Responsabilidades civiles adicionales por los perjuicios causados