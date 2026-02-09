El oeste de Estados Unidos finalmente se prepara para el regreso de tormentas con humedad, oleadas de aire frío y precipitaciones de lluvia y nieve. Según las proyecciones de los expertos para esta semana y la siguiente, las tormentas del norte del Pacífico podrían modificar el patrón atmosférico dominante y regresar a este sector del país para romper con el clima anómalo que tuvo lugar durante enero y principios de este mes. De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, una tormenta proveniente del Pacifico se acercará al noroeste del país, trayendo una ronda considerable de lluvia y nieve desde Washington hasta el noroeste de Oregón, Montana, California y el norte de Idaho. Se espera que para fines de esta semana, las nuevas condiciones climáticas hayan dejado una gran zona de nieve al norte central y noreste de Estados Unidos. En paralelo, expertos indican que existen señales sobre la posible formación de una gran tormenta que llegará a California para mediados de febrero. Si este fenómeno cumpliera con las expectativas meteorológicas actuales, podría en cierta medida compensar la nieve casi nula que hubo hasta el momento en el suroeste. En ese marco, especialistas advirtieron que podría llegar de la mano de precipitaciones intensas e incluso riesgo de inundaciones para California y los desiertos del oeste.