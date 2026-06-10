En la segunda semana de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó volvió el gusano barrenador.

En la segunda semana de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que al menos tres reses en Texas estaban infectadas con un parásito que se creía ya erradicado. Es el conocido como “gusano barrenador”, un organismo que se alimenta de la carne viva.

Esta infección viene a golpear una industria que ya estaba atravesando un mal momento debido a sequías prolongadas que afectaron a la agricultura y en consecuencia, a la cría de ganado por el aumento en los costos de alimentación.

Esta crisis, junto con el aumento impulsado por los precios de la gasolina en Estados Unidos debido al conflicto en oriente medio, llevaron a esta industria a una crisis en la que el gobierno evaluó una suspensión temporal de impuestos a importaciones de carne extranjera.

Esta infección viene a golpear una industria que ya estaba atravesando un mal momento freepik

El gusano barrenador: ¿Cómo es el parásito que se creyó erradicado durante 66 años?

Según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), el peligro de este parásito excede sus posibles consecuencias en la industria, ya que en Maryland se detectó el primer caso humano.

Este parásito se crea por una mosca cuyas larvas se alimentan de tejido vivo, usualmente ganado. El nombre viene del mecanismo utilizado por los organismos para penetrar la piel: produce lesiones grandes y a menudo fatales que pueden terminar con necrosis de los tejidos por su rápido avance si no se detecta a tiempo.

El HHS confirmó que el único caso confirmado ya se encuentra buenas condiciones, y que el riesgo dentro de Estados Unidos es bajo, por lo que se descarta una escalada de contagios.

Cuando las larvas logran introducirse dentro de la piel, se alimentan del tejido vivo. Esto puede provocar inflamación, fiebre, dolor intenso y una secreción con trazos de sangre. El cuadro empeora con el paso del tiempo y puede derivar en la muerte del infectado.

Los aumentos en el precio de la carne: ¿Por qué este parásito puede impactar en la industria ganadera?

Los expertos advierten que los precios de la carne podrían mantenerse elevados debido a este suceso, ya que tuvo lugar en un momento sensible e inestable para la industria ganadera.

Si los casos de gusano barrenador en ganado aumentan, los precios podrían dispararse a nivel mayorista, aunque los incrementos al consumidor común llegarían escalonados. Estos aumentos se darían porque aumentaría la mano de obra y los medicamentos para los ganaderos.



