Estados Unidos ha dado un trascendental paso en la guerra tecnológica con drones al presentar el Archer Fiber, un sistema no tripulado que altera el enfoque convencional de control mediante radiofrecuencia.

Se trata del primer dron FPV de fibra óptica que tiene la capacidad de operar sin la emisión de señales de radio, una cualidad que lo convierte prácticamente en un objeto indetectable para los sistemas de guerra electrónica más comunes en los conflictos modernos.

La innovación ha sido desarrollada por Neros Technologies, en colaboración con la empresa israelí Kela Technologies y ha comenzado a ser analizada por expertos militares como un cambio significativo en las operaciones tácticas con drones.

Archer Fiber: el UAV que opera sin emitir señales y sortea interferencias

A diferencia de los drones FPV convencionales, que se basan en enlaces de radio para su control y transmisión de video, Archer Fiber emplea un cable de fibra óptica que establece una conexión directa entre el operador y la aeronave. Esto posibilita la transmisión de datos y video mediante pulsos de luz, eliminando por completo la emisión de señales que puedan ser detectadas.

El resultado de esta innovación es un dron inmunizado contra el bloqueo, la suplantación y la interceptación, dificultades que se han vuelto comunes en escenarios de combate recientes, donde los sistemas de interferencia electrónica pueden inhabilitar drones en cuestión de segundos.

Este nuevo dron es una de las incorporaciones más novedosas de su inventario.

Cómo opera el dron FPV de fibra óptica

El principio técnico detrás de Archer Fiber es sencillo, aunque disruptivo: el control del dron se lleva a cabo mediante un enlace físico de fibra óptica.

La transmisión de video en tiempo real no emplea radiofrecuencia. No genera firmas electrónicas que puedan ser detectadas por radares o sensores enemigos.

Este diseño transforma al Archer Fiber en una plataforma altamente confiable en entornos saturados de interferencias, incluso en áreas donde otros drones quedan completamente inoperativos. Según Neros Technologies, esta arquitectura permite operaciones FPV más precisas y prolongadas, incluso más allá de la línea de visión, algo que, tradicionalmente, había estado limitado por el alcance y la vulnerabilidad de las comunicaciones por radio.

Una respuesta efectiva ante los desafíos de la competencia electrónica

El desarrollo del dron Archer Fiber responde a una necesidad estratégica. En conflictos recientes, los drones FPV han demostrado ser herramientas efectivas, sin embargo, también se han mostrado extremadamente vulnerables ante tecnologías de jamming y spoofing.

Con este innovador sistema, Estados Unidos busca recuperar ventaja operativa, proporcionando a sus fuerzas un dron capaz de mantener la conexión incluso en condiciones de guerra electrónica intensa, lo que disminuye el riesgo para los operadores y eleva la probabilidad de éxito en las misiones.