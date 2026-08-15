Viajar a Estados Unidos implica tener que cumplir con una serie de requisitos migratorios que comienzan antes de abordar el avión. En aeropuertos internacionales, las autoridades revisan que cada pasajero cuente con un pasaporte vigente, además de la visa estadounidense o la autorización de viaje correspondiente.

Presentar un pasaporte vencido o no contar con la documentación exigida puede impedir el embarque o derivar en que se deniegue el ingreso al país. Antes de viajar, es fundamental verificar los requisitos para entrar al país para evitar demoras e inconvenientes.

Los documentos que suelen revisar

En los controles migratorios de Estados Unidos, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) verifican que cada viajero tenga:

Pasaporte vigente.

Visa estadounidense válida, si corresponde.

Autorización ESTA, si corresponde.

Documentos que acrediten el motivo del viaje.

Documentación migratoria adicional.

Presentar un pasaporte vencido o no contar con la documentación exigida puede impedir el embarque o derivar en que se deniegue el ingreso al país. Chat GPT

Qué documentos exigen los aeropuertos

Los aeropuertos internacionales de:

Forth Worth (Dallas, Texas).

Hartsfield Jackson (Atlanta, Georgia).

John F. Kennedy (Nueva York).

Newark Liberty (Nueva Jersey).

Aplican las mismas normas migratorias federales que igual que en el resto de Estados Unidos. Todos los viajeros internacionales deben presentar la documentación exigida por las autoridades de inmigración, independientemente del aeropuerto por el que ingresen o salgan del país.

Además de contar con un pasaporte válido: