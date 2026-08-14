En Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago se encuentran algunos de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, que año tras año reciben millones de viajeros.

En ese sentido, una de las reglas que todos los visitantes deben considerar al momento de comenzar a planear el viaje es que su pasaporte cumpla con todos los estándares de vigencia y calidad que las autoridades solicitan.

No disponer de un ejemplar en fecha podrá traer inconvenientes tanto con autoridades como con aerolíneas, por lo que revisar este dato con tiempo es esencial para renovar si se considera necesario.

Viajar a Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago: requisitos de pasaporte que todos deben conocer

Estados Unidos exige como regla general que todos los visitantes presenten un documento completamente en fecha no sólo durante la totalidad de su estadía sino también seis meses adicionales a la fecha acordada para abandonar el país.

Esta regla sólo se exime para los nacionales de países que forman parte del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes tendrán que presentar pasaporte válido únicamente durante el tiempo de su estadía en el país.

Es importante considerar que contar con un documento en regla no sólo es esencial al momento de viajar. También se solicitará como parte de los requisitos de cumplimiento obligatorio para poder gestionar, por ejemplo, una visa americana.

Es fundamental contar con un pasaporte completamente en vigencia para viajar internacionalmente. Shutterstock

Información clave para ciudadanos estadounidenses que tengan intención de viajar internacionalmente

De acuerdo con lo indicado por el United States Code (Título 8, § 1185)-Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que

“Salvo lo dispuesto en contrario por el Presidente y sujeto a las limitaciones y excepciones que el Presidente pueda autorizar y prescribir, será ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga, entre, o intente salir o entrar en los Estados Unidos a menos que posea un pasaporte estadounidense válido ”

Cuál es la validez normal de un pasaporte americano

En ese sentido, es esencial contemplar cuál es la validez de este documento, que varía según la edad