El estado de California ha registrado un aumento en los accidentes asociados con carreras ilegales y exhibiciones de velocidad, especialmente en zonas urbanas.

En este contexto, las autoridades han confirmado que poseen la facultad de incautar el vehículo de manera inmediata, suspender o cancelar la licencia, imponer multas y, en caso de reincidencia o ante circunstancias agravantes, proceder con cargos penales contra todos los conductores que incurran en determinadas prácticas ilegales.

Norma vigente para licencias de conducir: habrá sanciones para quienes no las respeten

La normativa, conocida como “Ley Gipson” y ya ratificada por el gobernador Gavin Newsom, proporciona a las autoridades la facultad de confiscar los vehículos, cancelar o suspender licencias de conducir y aplicar multas significativas, con el objetivo de reducir la frecuencia de accidentes graves y decesos en las vías.

El estado de California ha confirmado la implementación estricta de sanciones severas dirigidas a aquellos conductores que participen en actividades riesgosas al volante, tales como carreras ilegales en la vía pública y demostraciones de velocidad.

Esta normativa es conocida como Ley Gipson.

Listado de conductores a los que afecta esta regulación

Las nuevas disposiciones abarcan diversos perfiles de conductores que participen o faciliten este tipo de prácticas ilegales:

Conductores que participen en carreras callejeras ilegales .

Personas que realicen exhibiciones de velocidad o maniobras peligrosas.

Conductores que organicen o promuevan este tipo de eventos.

Participantes que bloqueen calles o avenidas para facilitar las carreras.

Conductores reincidentes en infracciones graves vinculadas a la conducción temeraria.

Personas que conduzcan vehículos modificados para competir en la vía pública.

Conductores que pongan en riesgo a terceros en zonas urbanas o de alta circulación.

¿Qué ocurre con las licencias de conducir de los afectados?

La cancelación o suspensión puede llevarse a cabo de manera inmediata y prolongarse durante meses o incluso años. Recuperar la licencia generalmente requiere de audiencias, pago de multas, programas de educación vial y demostrar una adhesión rigurosa a la normativa vigente. En casos de reincidencia, la anulación del permiso puede ser extensiva.

Las autoridades sugieren evitar cualquier conducta temeraria, así como también eventos “informales” o reuniones nocturnas que puedan resultar en maniobras peligrosas.