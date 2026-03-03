Brasil y México son los dos países latinoamericanos que lograron posicionarse en el escenario global como naciones en potencia. De acuerdo a informes económicos recientes y proyecciones de organismos internacionales, podrían convertirse en dos de las economías más influyentes del planeta hacia 2030. Este proceso podría alterar el tablero geopolítico regional y mundial, con nuevas alianzas, mayores márgenes de autonomía y un papel más activo de la región en la toma de decisiones internacionales. El avance de Brasil y México no se explica solo por su tamaño territorial o sus recursos naturales. Ambos países atraviesan transformaciones productivas, tecnológicas e industriales que los posicionan como protagonistas en una economía cada vez más multipolar. De acuerdo con proyecciones elaboradas por consultoras internacionales, las dos naciones latinoamericanas podrían ingresar al grupo de las diez economías más grandes del mundo en los próximos años si se mide el Producto Interno Bruto ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo. En un escenario donde Estados Unidos, China y Rusia disputan influencia, América Latina comienza a ganar protagonismo y a reclamar mayor peso en las decisiones globales. Brasil consolida su presencia dentro del bloque BRICS y fortalece su vínculo con economías como China, India y Rusia, proyectándose como referente del llamado sur global. Tanto Brasil como México actúan como nexos estratégicos entre Oriente y Occidente, una posición que les otorga relevancia en el comercio, la energía y la diplomacia internacional. México, por su parte, mantiene su integración con América del Norte, pero avanza hacia una política exterior más diversificada, ampliando relaciones con Europa y Asia. Las estimaciones anticipan cifras significativas para ambas economías. Brasil podría superar los 4,4 billones de dólares en PBI, impulsado por el desarrollo energético, la minería sostenible y la expansión tecnológica. México, en tanto, se aproximaría a los 3,6 billones de dólares, apoyado en la innovación, la manufactura avanzada y el crecimiento de las energías limpias. Estos niveles de producción no solo los colocarían por encima de varias economías europeas, sino que los consolidarían como líderes naturales en América Latina.