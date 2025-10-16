El buque lanzamisiles USS Lake Erie, parte de la Armada de Estados Unidos, ha culminado recientemente una travesía por el Canal de Panamá, un acontecimiento que ha suscitado un notable interés a nivel internacional debido a su relevancia en el contexto geopolítico actual, donde acecha una posible Tercera Guerra Mundial.

La nave, dotada de avanzados sistemas de misiles guiados, transitó por las esclusas del canal, iluminadas durante la noche, en una operación que se extendió por aproximadamente ocho horas, logrando así conectar el Pacífico con el Atlántico.

Estados Unidos lanzó un crucero de misiles guiados y crece el temor por una Tercera Guerra Mundial

El Canal de Panamá fue testigo del paso del USS Lake Erie, un buque de más de 170 metros de eslora y un desplazamiento aproximado de 9.800 toneladas. La imponente presencia del navío bajo el Puente Centenario fue observada por vecinos y turistas que se encontraban en las cercanías, quienes quedaron sorprendidos por el reflejo de la luna sobre las aguas.

Antes de continuar su travesía hacia el Caribe, el buque había permanecido dos días amarrado en el puerto de Rodman.

Estados Unidos despliega un buque lanzamisiles para dar la batalla más dura y crece el temor por una Tercera Guerra Mundial. Fuente: Archivo.

¿Cuál es el contexto político y militar del ataque?

Washington sostiene que estos movimientos forman parte de una política que vincula la batalla antidrogas con la seguridad nacional, una línea de acción fortalecida durante la administración de Donald Trump.

El cruce del USS Lake Erie coincide con una operación naval de Estados Unidos en el Caribe, destinada a reforzar la seguridad en aguas internacionales cercanas a Venezuela.

De acuerdo con el Pentágono, se desplegarán tres buques lanzamisiles adicionales como parte de una estrategia contra el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales de la región.

