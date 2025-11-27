El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados más esperados del año en Estados Unidos, y como ocurre cada noviembre, cientos de comercios ajustan sus horarios o directamente suspenden la atención al público.

Para este 27 de noviembre, varias cadenas reconocidas ya confirmaron que no abrirán sus puertas, mientras que otras mantendrán servicio limitado para quienes prefieran comer fuera de casa o hacer pedidos rápidos.

Chick-fil-A confirma cierre total en Thanksgiving

La cadena Chick-fil-A, conocida por cerrar todos los domingos, volvió a anunciar que no operará en ninguna de sus sucursales durante Thanksgiving. La empresa explicó que la medida busca permitir que sus empleados “pasen el día junto a sus familias”.

En su portal oficial, la compañía recomendó a los clientes utilizar Chick-fil-A Catering para realizar pedidos antes del festivo y asegurar comida para la celebración sin contratiempos.

Qué restaurantes estarán cerrados el 27 de noviembre

Además de Chick-fil-A, varias cadenas nacionales confirmaron que también permanecerán sin actividad por el feriado. Entre las más destacadas se encuentran:

Chipotle

Taco Bell

Shake Shack

Cheesecake Factory

Olive Garden (la mayoría de sus locales)

Chili’s

Texas Roadhouse

Algunas ubicaciones de Subway

Estas cadenas retomarán su actividad habitual el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el inicio del Black Friday, uno de los días de compras más importantes del año.

Los restaurantes que sí estarán abiertos para Acción de Gracias

Para quienes prefieren salir a desayunar, almorzar o cenar durante el feriado, varias cadenas confirmaron que mantendrán sus locales abiertos, aunque con horarios especiales según la ubicación.

Entre los comercios que recibirán clientes el 27 de noviembre se encuentran:

McDonald’s

Krispy Kreme

Starbucks

Whataburger

Wendy’s

Waffle House

IHOP

Burger King

Cracker Barrel

Dunkin’

Cada una de estas marcas aclara que la disponibilidad puede variar a nivel local, por lo que se recomienda verificar horarios directamente con la tienda más cercana antes de planificar la visita.