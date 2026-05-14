El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) establece claramente los requisitos que todos los vehículos registrados en el estado deben cumplir para poder circular sin inconvenientes. Cuando se determine que el rodado no está en condiciones aptas, los centros autorizados de revisión tendrán prohibido entregar la pegatina que constata la revisión, fundamental para circular bajo la ley. Uno de los puntos esenciales para quienes deban realizar este trámite es prestar especial atención al estado de los neumáticos, dado que se desgastan de manera constante por la naturaleza de su función. Asimismo, uno de los fundamentales establece que todos los coches deben ser inspeccionados cada 12 meses o al transferirse de dueño para garantizar sus condiciones de seguridad. Tanto camiones ligeros como coches deben satisfacer las siguientes condiciones en sus neumáticos para ser considerados aptos para la circulación. Ninguna de estas reglas aplica para el neumático de repuesto. En las inspecciones, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los siguientes elementos: Las autoridades indican que “la inspección debe realizarse en una estación de inspección con licencia que muestre un cartel oficial y debe ser realizada por un inspector de vehículos de motor certificado”. Este control es individual, obligatorio e indispensable para que el vehículo pueda circular. En caso de contar con una pegatina vencida o de no tenerla en lo absoluto, las autoridades aplicarán multas equivalentes a cada incumplimiento.